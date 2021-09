Hulzen en bloedspoor aangetroffen na schietpartij Westerpark

De politie is vannacht een onderzoek gestart naar een schietpartij bij het Westerpark. Op d e brug naar het park ter hoogte van de Van Hallstraat zijn meerdere hulzen gevonden.

De politie kreeg rond 01.45 uur een melding van iemand die schoten had gehoord bij de brug. Agenten die ter plaatse kwamen troffen geen slachtoffers of verdachten aan. Wel werden op en in de omgeving van de brug meerdere hulzen, diverse goederen en een bloedspoor aangetroffen.

Specialisten van Forensische Opsporing hebben de hulzen en goederen in beslag genomen voor onderzoek en monsters genomen van het bloed. Uit gesprekken met getuigen lijkt het erop dat er bij het incident een slachtoffer en twee verdachten betrokken zijn.

De verdachten zouden op een scooter door het Westerpark in de richting van Haarlem zijn gevlucht. In de Van Hallstraat was tevens een stuk afgezet voor onderzoek waar een huurscooter stond geparkeerd. Getuigen wordt opgeroepen zich te melden.