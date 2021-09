Hotel korte tijd ontruimd na keukenbrand in ondergelegen restaurant

Een hotel aan het Orlyplein bij Sloterdijk is rond middernacht ontruimd nadat er brand uitbrak in de keuken van een ondergelegen restaurant. Enkele tientallen hotelgasten stonden korte tijd op straat.

De brandweer werd kort voor middernacht gealarmeerd over de brand. De grill in de keuken van het restaurant was in brand gevlogen. Door de brand stond het restaurant vol met rook, waarna de rookmelders in het bovengelegen hotel afgingen.

Toen de brandweer arriveerde stond het personeel van het restaurant, als ook de hotelgasten buiten te wachten. Nadat de brandweer het vuur had gedoofd, konden de hotelgasten weer terug naar hun kamers. Niemand raakte gewond.