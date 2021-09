Stad NL V Body positivity-activiste Saskia Olivieira: ''Ik ben een trotse dikke vrouw''

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat Nederlanders meer tevreden zijn over hun gewicht dan in de periode daarvoor. Alhoewel de body positivity-beweging aan het positieve zelfbeeld van de Nederlanders lijkt te hebben bijgedragen, zijn we er volgens body positivity-activiste Saskia Olivieira nog niet. Sibel Önemli van Wij Zijn Amsterdam spreekt Saskia over deze beweging en over wat er volgens haar nog te behalen valt.

Body positivity betekent het omarmen van jezelf zoals je bent en gaat om het hebben van een positief zelfbeeld. "Het is een beweging die in de jaren '60 van de vorige eeuw in Amerika door donkere en Joodse vrouwen is het leven is geroepen", legt Saskia uit. Het doel van de stroming is om gelijke behandeling van alle vrouwen te creëren, ongeacht hun maat, om zodoende gewichtsdiscriminatie tegen te gaan.

Saskia Olivieira

Quote "Ik heb maat 50 en dan wordt het lastiger. Dan kun je bij veel minder winkels terecht om leuke kleding te vinden" Saskia Olivieira, body positivity-activiste

Sinds de beweging populairder is geworden, is er volgens Saskia meer representatie in de media. Ook kledingbedrijven breiden met grotere maten uit. Maar we zijn er volgens haar nog niet. Dat toont een rondje door de Kalverstraat wel aan. ''Je ziet straight size poppen zonder heupen, borsten en billen. Ik heb maat 50 en dan wordt het lastiger. Dan kun je bij veel minder winkels terecht om leuke kleding te vinden."

Kritiek Behalve de positieve geluiden is er ook kritiek op de beweging. Zo zou het volgens sommige mensen een ongezonde levensstijl promoten. Saskia is hier heel resoluut over: ''Dik zijn kan verschillende oorzaken hebben, je uiterlijk zegt niets over je gezondheid.'' Een jonge vrouw in de Kalverstraat beaamt dit: ''Iemand die elke dag sport kan nog steeds een plus size lichaam hebben en iemand die zich elke dag volstopt kan dun zijn.''

Quote "De hashtag bodypositivity is gekaapt" SASKIA OLIVIEIRA, BODY POSITIVITY-ACTIVISTE

In 2012 won de beweging door het gebruik van #bodypositivity aan populariteit op social media. Waar het eerst door vrouwen uit gemarginaliseerde groepen werd gebruikt, wordt de hashtag nu ook door slanke vrouwen gebruikt. ''De hashtag is gekaapt'', zegt Saskia resoluut. ''Iedereen gebruikt het, maar niemand vertelt het verhaal. Er is gewichtsdiscriminatie en wij willen de stigmatisering uit de maatschappij halen. Zij vertellen alleen maar: 'Hey ik heb een kleine buikvetje, ik mag er zijn.' Natuurlijk mag je er zijn, maar vertel ook de andere kant van het verhaal.''

Saskia Olivieira

Saskia wil meegeven dat je jezelf accepteert zoals je bent: "Je leeft vandaag, laat je leven niet leiden door mensen die zeggen dat je er niet mag zijn want je mag er wel zijn." Een voorbijganger in de Kalverstraat is het daar helemaal mee eens. "De een is iets dikker en dunner, elk mens is anders. Daar moet je gelukkig mee zijn."