Stad NL V Nieuwe lichting mediatalent van start bij Wij Zijn Amsterdam

Wij Zijn Amsterdam (WZA) is het platform van AT5 dat jonge Amsterdammers de kans biedt om te laten zien wat hen bezighoudt. In WZA laten ze de stad zien door hun ogen, bovendien maken ze de items van A tot Z zelf. In augustus is een nieuwe lichting van start gegaan. Hoog tijd om de nieuwe WZA'ers voor te stellen.

Stefano, Sibel, Rosalie en Tarik zijn de Amsterdammers die de komende maanden de verhalen vertellen die zij belangrijk vinden. "Ik vind het mooi om onderwerpen te laten zien die schuren en nog niet geheel geaccepteerd zijn. Zo maakte ik al een item over tatoeages op de werkvloer. In hoeverre is dat geaccepteerd?", zegt Rosalie, die na een eerdere periode bij WZA aan het programma verbonden bleef.

Sibel maakte een item over de 21-jarige Jeffrey. Overdag werkt hij achter de kassa, 's avonds transformeert hij in drag queen A.J. Heartstone. Ook verdiepte Sibel zich in het fenomeen body positivy. Daarvoor sprak ze activiste Saskia Olivieira en ging ze de Kalverstraat in om body positivity te bespreken met andere jonge Amsterdammers. Verder maakten de WZA'ers de afgelopen tijd items in aanloop naar de Omarmprijs Jong, een prijs die jongeren in het zonnetje zet die zich inzetten tegen armoede en kansenongelijkheid. Zo maakte Tarik een item over Yassin Tallih, die hij kende van vroeger. Yassin is een jongerenwerker uit Bos en Lommer die jongeren op het rechte pad wil houden. En ook Stefano putte uit zijn eigen kennissenkring als inspiratie voor een item. Hij ging met Kwame en Emmanuel Zuidoost in om te zien wat zij doen om armoede en kansenongelijkheid te bestrijden.

De komende maanden zullen de vier nog veel meer items maken. Op de pagina van WZA kun je al deze items bekijken, net als die van de eerdere WZA'ers. Op zaterdag is een hele aflevering van WZA te zien op onze zender, met daarin de nieuwste items. Heb je tips, een idee waar we echt iets mee zouden moeten doen of wil je iets anders kwijt? Laat het ons weten via [email protected]