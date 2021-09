Dood man Distelweg heeft mogelijk te maken met brand op dezelfde plek

De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de dood van de man die gisteren werd gevonden op een braakliggend terrein aan de Distelweg en een brand op dezelfde locatie. Die brand ontstond afgelopen vrijdagavond.

Hoe de man, die gisteren rond 17.30 uur werd gevonden, is overleden is nog niet duidelijk. De politie zegt rekening te houden met alle scenario's. De Forensische Opsporing heeft gisteravond uitgebreid onderzoek gedaan.

Ook zoekt de recherche naar getuigen van de brand, die vrijdag rond 23.15 uur woedde op zo'n honderd meter van de pont. Het gaat dan om mensen die tussen 22.30 en 23.30 uur iets hebben gezien in de omgeving van de Distelweg of op de pont die vanaf daar vaart naar de Pontsteiger. "Denk bijvoorbeeld aan personen die naar brandlucht of benzine roken", laat de politie weten.

Ook zoekt de politie nog naar camerabeelden van de omgeving en toegangswegen van en naar de Distelweg.