Darine (24) geeft goedkope huiswerkbegeleiding: "Mijn ouders hadden er geen geld voor"

Darine (24) begon op zijn zestiende met het geven van bijles en richtte in 2018 de stichting Leren voor de Toekomst op. In mei 2018 zocht AT5 Darine el Houfi al eens op in Noord, tijdens een van die bijlessen. In aanloop naar de Omarmprijs Jong besteedt het programma Wij Zijn Amsterdam (WZA) aandacht aan initatieven van jonge Amsterdammers om armoede en kansenongelijkheid tegen te gaan. WZA'er Rosalie Schilder nam in dat kader contact op met Darine.

"Mijn ouders hadden destijds geen geld om huiswerkbegeleiding te betalen, het is een dure hobby", vertelt Darine tijdens het gesprek dat via Skype plaatsvindt omdat hij in quarantaine zit. "Als je goede kwalitatieve ondersteuning wil, ben je snel twee- tot driehonderd euro kwijt. Daar wilde ik verandering in brengen."

Een van de grootste verschillen met andere huiswerkbegeleidingsinstituten is dan ook de prijs. Bij Leren voor de Toekomst betaal je rond de veertig euro per maand, dat is ongeveer vijf euro per uur. Als dit voor ouders nog steeds te veel is, dan kan dit bedrag worden gehalveerd. "De kinderen die wij begeleiden kampen al met een sociale en economische achterstand. Dat maakt ze niet minder kansrijk, maar wel kwetsbaar." Van een-op-een bijles geven naar 28 locaties in heel Nederland, waaronder vijf tot zes in Amsterdam. Dit doet Darine inmiddels natuurlijk niet meer alleen. Meer medewerkers hebben zich door de jaren heen aangesloten bij Leren voor de Toekomst. De begeleiding start bij de onderbouw van de basisschool en loopt door naar alle niveaus van de middelbare school.

Quote "Wij zijn er voor alle kids die nét dat extra duwtje in de rug nodig hebben" Darine el houfi, huiswerkbegeleider

"Als een Marokkaanse jongen zoals ik iets opricht, dan is het logisch dat er meer Marokkaanse mensen op afkomen", vertelt Darine over de achtergrond van zijn leerlingen. Maar de mix is er wel degelijk en wordt door het samenwerken met scholen steeds groter, legt Darine uit.

Quote "We zijn een grote broer of zus" Darine el houfi, huiswerkbegeleider

"Want als je met een school samenwerkt, dan kiest een school welke leerlingen er gebruik van kunnen maken. Zij kunnen goed zien welke leerlingen het meest achterlopen of het meeste hulp nodig hebben. Wij zijn er niet alleen voor de niet-westerse gemeenschap, wij zijn er voor alle kids die net dat extra duwtje in de rug nodig hebben."

Al veel scholieren zijn door Darine en zijn stichting geholpen. "Het mooiste wat ik heb meegemaakt is dat er een jongen, genaamd Mohammed, naar mij toe kwam en zei: 'Darine, mijn zorgen, zijn jullie zorgen. Het boeit jullie of wij goede cijfers halen of niet'." Darine krijgt meer van dit soort dingen te horen van de scholieren. "Dat maakt Leren voor de Toekomst, wij zijn een grote broer of zus, maar geven daarbij ook goede lesbegeleiding. Dat maakt ons anders dan andere huiswerkinstituten." Darine probeert iedereen die in aanraking komt met Leren voor de Toekomst iets mee te geven. "Doe je best, het leven is niet altijd makkelijk, omring je met de juiste omgeving. Wees met elke keuze die je maakt bewust met wat je doet, voor je toekomst"

