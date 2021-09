Jordaan rouwt om overleden Linda Oordijk: "Ze heeft gelijk gekregen: het is een kutjaar"

De goedlachse, onvervalste Jordanees Linda Oordijk, is gisteren onverwacht op 56 jarige leeftijd overleden. En dat is hard aangekomen in de buurt en bij haar stamcafé aan de Egelantiersgracht. Hoewel ze ieder jaar weer tegen AT5 zei dat het een "kutjaar" zou worden, genoot ze op haar manier toch van het leven.

Linda Oordijk leerden we kennen in de eerste uurtjes van 2017 op nieuwjaarsnacht in de Jordaan waar AT5 een reportage maakte over de jaarwisseling. Ze zag het nieuwe jaar somber in. "Ik ben van de even getallen. Het wordt een kutjaar", zei ze.

En dat werd het eigenlijk ieder jaar zei ze tegen AT5 die traditiegetrouw iedere december even langskwam. "De Postcodeloterij is niet langsgeweest, de Staatsloterij ook niet, geen leuke man. Mijn scooter moet weg. Het wil dood of het gaat dood." Ieder jaar was er wat. "Kut. Gewoon kut."