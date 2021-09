Eerste internationale congres in de Rai sinds corona: "Fantastisch om weer terug te zijn"

Sinds de start van de pandemie was er vanwege de coronamaatregelen niets denkbaar dat leek op de beurs die momenteel in de Rai bezig is. Money20/20 is een evenement voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van financiële technologie.

Hoewel er veel stappen zijn gezet op het gebied van digitale communicatie en op afstand plannen uitwisselen, is de terugkeer van de fysieke beurs erg welkom volgens president van het evenement Tracey Davies. "Het is namelijk zo dat je niet weet wie je niet kent", legt ze uit. "Kijk, je ziet hier mensen zitten of ze lopen elkaar tegen het lijf. Ze ontmoeten bekenden of nieuwe mensen en dat is erg moeilijk digitaal."

Duizenden mensen

Ook Rai-directeur Paul Riemens glundert nu de hallen weer gevuld zijn met duizenden mensen. De verwachting is dat er uit bijna tachtig landen, tussen de vier- en vijfduizend geïnteresseerden naar het evenement komen.

"Toen corona kwam zeiden mensen 'Paul, hou maar op met die hallen, dat gaat 'm niet meer worden'", blikt hij terug. "Maar we kwamen tot de conclusie dat de fysieke ontmoeting echt heel bijzonder en waardevol is. We hebben daar vol op ingezet." Dat resulteert nu dus in het eerste driedaagse zakenevenement, waarvan er nog een flink aantal van zullen volgen.