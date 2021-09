Gemeente waarschuwt ondernemers: "In 2025 alleen uitstootvrije bedrijfsauto's binnen ring"

Ondernemers in de stad hebben deze maand een brief van de gemeente gehad waarin staat dat er over vier jaar geen bedrijfsauto's op benzine en diesel in het grootste deel van de stad mogen rijden.

In de brief, die vooral over het weren van zwaar vrachtverkeer gaat, staat dat Amsterdam schoner en duurzamer moet worden. "Daarom mogen er vanaf 2025 alleen nog schone en uitstootvrije bedrijfsauto's binnen de ring A10 rijden."

Bekend

Dat de gemeente het voornemen heeft om bedrijfsauto's die op diesel en benzine rijden te weren was wel al langer bekend. In februari van dit jaar liet het stadsbestuur in antwoord op vragen van de VVD weten dat het nog steeds mogelijk is. "We werken eraan om alle ondernemers in de stad te informeren en waar mogelijk te faciliteren om de overgang te kunnen maken."

In de deze maand aangekomen brief staat dat ondernemers subsidie kunnen krijgen om over te stappen op elektrische voertuigen. Dat kan nog tot eind 2022.

Voorbarig

Lector City Logistiek Walther Ploos van Amstel noemt de brief in zijn blog 'voorbarig'. Volgens hem is het namelijk helemaal niet zo dat diesel-bedrijfsauto's geweerd kunnen worden vanaf 2025. Het kan volgens hem zelfs nog tot 2030 duren. "Het zou de gemeente sieren om nu duidelijkheid te geven aan ondernemers die binnen de ring A10 hun klanten bedienen."

De VVD wil, naar aanleiding van de brief aan de ondernemers, binnenkort een debat met wethouder Egberrt de Vries (Verkeer) over de plannen. Volgens de partij zorgt het voornemen voor terechte vragen en zorgen bij ondernemers. Het debat moet gaan over de "status, haalbaarheid en de wenselijkheid" van de plannen.