Ajax opnieuw oppermachtig, wint met ruime cijfers van Fortuna Sittard

Nog voor de aftrap moest Ajax-trainer Erik ten Hag noodgedwongen zijn basiselftal wijzigen omdat Jurrien Timber geblesseerd afhaakte in de warming-up. Zijn vervanger is defensie was Perr Schuurs, die daarom vanaf het eerste fluitsignaal tegen zijn oude club mocht beginnen.

Openingstreffer

Ondanks de late personele wijziging ondervond Ajax weinig hinder van Fortuna Sittard en was het wachten op de openingstreffer van de Amsterdammers. Deze kwam uiteindelijk in de elfde minuut toen Berghuis ontsnapt was aan de defensie van de Limburgers en de bal in de verre hoek schoot. Nog voor het verstrijken van het eerste half uur verdubbelde Mazraoui de score door binnen te schieten op aangeven van Sébastien Haller. Vijf minuten voor de rust zorgde aanvoerder Tadic met een fraai schot uit de draai voor de comfortabele 0-3 ruststand.