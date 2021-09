File door gestrande bus op A10, wordt pas na spits weggesleept

Het is een vreemd gezicht, midden op de A10 Zuid staat een bus stil en die blijft daar nog wel even staan. Omdat de bus niet in beweging te krijgen is, kan Rijkswaterstaat hem pas na de ochtendspits bergen.

De bus staat ter hoogte van de A10 Amsterdam-Zuid richting De Nieuwe Meer en zorgt voor de nodige vertraging. Tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer komt het verkeer rond 8.15 uur over een afstand van zes kilometer hooguit mondjesmaat vooruit.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat het om een elektrische bus gaat. "Elektrische voertuigen hebben een andere aandrijving waardoor je ze niet mag slepen", legt hij uit waarom het niet gelukt is om de bus vóór de ochtendspits weg te slepen.

Hij zegt dat er grof geschut nodig is om de bus te bergen. "Om hem weg te halen zijn er minimaal twee rijstroken nodig, dat gaat echt niet in de spits." Als het na 9 uur wat rustiger is op de weg, wordt gekeken op welke manier de bus weggehaald kan worden.

Afleiding

De file wordt niet veroorzaakt doordat de spitstrook dicht is, maar ook omdat automobilisten zich verbazen. "We zien dat mensen snel afgeleid zijn als er iets midden op de weg staat. Ze kijken naar rechts of naar links en geven dan toch minder gas", vertelt de woordvoerder. "Daarom proberen we zo min mogelijk op de weg te doen in de spits, maar ook daarna moet er ruimte voor zijn."