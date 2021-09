22-jarige man bewusteloos geslagen op het Museumplein

Een hersenschudding, meerdere blauwe plekken en pijn aan zijn rug en armen. Dat houdt een 22-jarige man over aan een mishandeling op het Museumplein. Door vijf verdachten wordt hij eind maart geschopt en geslagen. Ook wordt hij beroofd van zijn Louis Vuitton-schoudertas. De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van de verdachten.

Het is een mooie voorjaarsdag op woensdag 31 maart. Veel mensen zijn op de been en genieten op verschillende plekken in de stad van het weer. Vanwege de coronamaatregelen is het op sommige plekken te druk, zoals het Vondelpark waar het slachtoffer die avond met vrienden is. Het park wordt op een zeker moment vanwege te grote drukte ontruimd door de politie. Een flinke menigte, waaronder het slachtoffer en zijn vrienden verlaten het park en komen in een stroom van mensen terecht op het Museumplein.

"Voor de supermarkt op het plein gaat het mis voor het slachtoffer", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. "Het komt tot een gewelddadige confrontatie waarbij hij door een groep in elkaar geslagen wordt. Hiervoor worden vijf mannen verantwoordelijk gehouden."