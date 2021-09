Misdaad NL V Verdachte koopt dure merkjas in de P.C. Hooft met gestolen bankpas

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die geld opneemt met een bankpas die gestolen is. Hij doet dat bij een geldautomaat aan de Van Baerlestraat. De man gebruikt de pas ook om een jas aan te schaffen bij een dure modezaak in de P.C. Hooftstraat.

De eigenaresse van de betaalpas is een 46-jarige vrouw die halverwege november een mail krijgt toegestuurd die eruit ziet alsof deze is verstuurd door haar eigen bank. "In de mail staat een link waar ze op klikt. Er wordt verzocht gegevens in te vullen, haar bankpas door te knippen en deze vervolgens op te sturen naar een adres in Den Bosch", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.

Quote "Het slachtoffer is op slinkse wijze van ruim 6 duizend euro bestolen" anneke de vries, politie amsterdam

Omdat de website erg veel weg heeft van die van haar bank, voelt het vertrouwd, maar als de vrouw ruim een week later wil internetbankieren, ziet zij dat er tussen 20 en 22 november geld is afgeschreven van haar bankrekening. Dat gebeurt op meerdere plekken in het land, waaronder Amsterdam door deze verdachte op 20 november. "Het slachtoffer is op slinkse wijze voor ruim 6 duizend euro bestolen. Ze dacht met haar eigen bank te maken te hebben en is het slachtoffer geworden van phishing, een hele nare ervaring voor haar." Preventie "Wij benadrukken dat banken je nooit zullen vragen om je pincode of om je bankpas op te sturen. Ook vragen banken nooit om geld over te maken naar een onbekende rekening, ook niet in noodgevallen", besluit De Vries.