Halsema wil Riet en Cor helpen met intimiderende huisbaas: ''Zijn wel gewoon onze Amsterdammers''

Dan ontstaat er ook nog een brand bij een reparatie van het dak. De schade is enorm en wordt door de eigenaar maar niet hersteld waardoor het echtpaar nu in een noodwoning zit. Riet en Cor zijn ten einde raad, maar dan belt ineens een medewerker van de burgemeester.

Riet en Cor wonen al bijna zestig jaar in een huis aan de Noorderarkerweg in Osdorp, maar worden naar eigen zeggen door hun huisbaas weggepest en zelfs geïntimideerd. ''Dan staat hij in de schuur te schreeuwen: ''Jullie moeten oprotten hier''', vertelde de aangeslagen Riet (81) al eerder aan AT5/NH Amsterdam.

De burgemeester zag het verhaal van het echtpaar en nodigde ze uit om naar het stadhuis te komen. De gemeente kan in principe niets doen in een particuliere zaak tussen verhuurder en huurder, maar Halsema wil het toch proberen. ''Dit zijn wel gewoon onze Amsterdammers'', zegt ze.

Aangiftes

Halsema vindt het niet acceptabel dat Riet en Cor in hun eigen woonomgeving zo worden getreiterd. 'Wij gaan als gemeente kijken of we toch extra hulp kunnen bieden.''

Ze gaat in gesprek met de verantwoordelijk wethouder om uit te zoeken wat de gemeente juridisch kan doen. ''Waarbij het voor de gemeente op dit moment lastig is.'' Ook verzoekt ze de politie om nog eens goed naar hun aangiftes te kijken. ''Laat ik in ieder geval maar even via uw camera gezegd hebben: ''Meneer de verhuurder houd hiermee op en zorg dat mensen prettig kunnen wonen'', aldus Halsema.

Riet en Cor zijn opgelucht dat de burgemeester hen wil helpen. ''Ze heeft haar woordje goed gedaan en ze heeft haar oren opgedaan.''