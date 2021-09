Nabestaanden verdwenen Sabrina Oosterbeek willen dat OM naar rapport speurhonden kijkt

Het Openbaar Ministerie moet in de zaak rond de in 2017 verdwenen Sabrina Oosterbeek nog eens kijken naar het speurhondenrapport. Dat vinden haar nabestaanden.

De speurhonden van Signi roken tijdens één van de zoektochten iets op een afvalverwerkingsplaats nabij de Gaasperplas. Met de resultaten van die zoektochten is volgens de advocaten van Oosterbeek niets gedaan. "In hoger beroep is ook aan de advocaten-generaal verzocht deze bevindingen aan het procesdossier toe te laten voegen. Voor zover ons bekend is, zijn de stukken nog altijd niet benoemd of opgenomen in het strafdossier", aldus de advocaten in een brief aan het Hof Amsterdam.

Sjonny W.

De nabestaanden en de verdediging hopen dat de bevindingen van Signi alsnog worden meegenomen in het hoger beroep tegen Sjonny W., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdwijning van Oosterbeek en twee andere vrouwen. Voor de moord op Mirela Mos in 2004 werd hij in 2019 veroordeeld tot een celstraf van 14,5 jaar. In de zaak rond de verdwijning van Oosterbeek en Monique Rossien (in 2003) werd hij echter vrijgesproken. Op die uitspraak werd door de familie met ongeloof gereageerd.

Volgens het Openbaar Ministerie kijkt de politie 'anders tegen de bruikbaarheid van de resultaten van de Signi-zoektochten aan'. Er is nadien nog wel onderzoek gedaan door de politie, maar dat heeft nog niets opgeleverd.

Vrijdag is er een nieuwe zitting in de zaak.