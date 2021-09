Trainingscentrum voor mensen met dwarslaesie kan open dankzij peddelactie

Honderden stand-up peddelaars (sup) hebben er samen voor gezorgd dat er in de stad een trainingscentrum komt voor mensen met een dwarslaesie. Met hun actie op de Amsterdamse grachten van afgelopen zondag en de bijbehorende fundraiser is tot nu toe ruim 137.000 euro opgehaald: genoeg om het centrum te kunnen openen.

Patiënten met een dwarslaesie kunnen straks bij Neuromove in Amsterdam de in Amerika ontwikkelde 'activity based therapy' volgen. Die therapie richt zich op het opwekken van neurologisch herstel, traditionele therapieën richten zich vooral op het omgaan met de beperkingen.

Het trainingscentrum heeft onderdak gevonden in het Friendship Sports Centre in Noord. Voor het opzetten van de faciliteiten en het opleiden van de fysiotherapeuten was nog veel geld nodig, maar door de actie 'Paddle 2 Move' is er nu genoeg geld beschikbaar.

Eerdere actie

Een van de initiatiefnemers is Lars de Beer, die in 2015 een dwarslaesie opliep. In september van dat jaar werd er voor hem al een peddelactie georganiseerd. Met de 320.000 euro die destijds werd opgehaald kon hij naar de VS om daar de speciale therapie te krijgen.