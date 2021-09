Halsema getergd over vragen politieoptreden: "Niet politiek gemotiveerd"

Burgemeester Femke Halsema heeft vanmiddag in de raad nog maar eens duidelijk gemaakt dat het optreden van de politie nimmer politiek gemotiveerd is. "Daarmee onderscheiden we ons van dictaturen." Ze reageerde op vragen van Bij1-raadslid Jazie Veldhuyzen, die leek te insinueren dat het optreden van de politie bij een kraakactie tijdens het Woonprotest op 12 september anders deed vermoeden.

"Sinds ik aangetreden ben wordt bij herhaling gesuggereerd door dezen en genen in de raad dat mijn optreden van de politie politiek gemotiveerd is. Dat wordt gezegd als er opgetreden wordt bij Extinction Rebellion, dat wordt ook gezegd als er niet wordt opgetreden bij Extinction Rebellion", aldus Halsema in de commissie Algemene Zaken. "Ik zou het verzoek aan u willen doen om daar eens wat terughoudender in te zijn."

Quote "De suggestie dat de politie een andere agenda zou hebben, miskent dat de demonstratie ordelijk is verlopen" burgemeester halsema

Veldhuyzen, die zelf aanwezig was bij het Woonprotest, zei tegen de raad dat er niet door de politie was gewaarschuwd voordat er werd opgetreden tegen een groep demonstranten die een pand probeerden te kraken. "Ik ga zeker nog een klacht indienen tegen de agent. Er werd geweld gebruikt tegen mensen die niets verkeerd deden", aldus het raadslid. Ook toonde hij een hakenkruis met een streep er doorheen, tot afkeuring van andere raadsleden. Hij wilde daarmee aankaarten dat een t-shirt met dit symbool erop reden was voor een demonstrant om door de politie te worden gedwongen zijn shirt in te leveren. Het is volgens Bij1 één van de voorbeelden waarom het politieoptreden tijdens het Woonprotest wel politiek gemotiveerd was. Halsema reageerde fel: "De suggestie dat de politie een andere agenda zou hebben, miskent dat de demonstratie ordelijk en vreedzaam is verlopen." Ze stipte aan dat dat juist te danken was aan de politie. Volgens haar splitste een kleine groep zich van de demonstratie af. "Daar hebben we het over." Uiteindelijk werden 61 demonstranten aangehouden.

"Kraken is strafbaar" Het Bij1-raadslid wilde van de burgemeester weten of ze vond dat het politieoptreden proportioneel was. Halsema zei daarop nog geen antwoord te kunnen geven, omdat dit moet worden onderzocht door een commissie die politieklachten onderzoekt. Ze gaf aan dat kraken strafbaar is en dat het besluit tot optreden met haar expliciete instemming is gedaan. Plaatsvervangend politiechef Peter Holla liet verder weten dat een man die in een rolstoel werd aangehouden tot twee keer toe op de politie was ingereden. "Na de eerste keer hebben we hem een waarschuwing gegeven dat niet meer te doen. Bij de tweede keer is hij aangehouden." Volgens Holla viel de man daarbij op de grond.