Opeens hangt er een AT'er aan je balkon: "Deze mensen zijn door en door getraind"

Het was niet het meest alledaagse beeld gistermiddag bij de Pontsteiger in de Houthavens. Twee leden van een arrestatieteam hingen daar met touwen aan het gebouw en vielen op spectaculaire wijze een woning binnen. Het had veel weg van een film en de actie leverde ook veel bekijks op, maar waarom werd er specifiek in dit geval gekozen voor de inzet van een AT? Rico Briedjal, voormalig elite militair, analyseert het optreden van het arrestatieteam.

AT5

"Sommige situaties zijn voor agenten te complex. Ze worden op een bepaalde manier opgeleid en als die opleiding niet toereikend is dan wil je dat aan specialisten overlaten", zegt Briedjal. Tijdens de inval waren er ook knallen te horen en er was rook te zien. "Je wil gebruik maken van een verrassingseffect tijdens zo'n inzet. Op het moment dat het verrassingseffect weg is, deze mannen hangen heel zichtbaar aan het gebouw, dan wil je dat op een andere manier creëren. In dat geval kun je gebruik maken geluid door een noise-grenade of een flashbang te gooien."

Quote "Ze nemen hier best veel risico om ongezekerd op de randen van een flatgebouw te klimmen" rico briedjal, voormalig elite militair

Spiderman Dat AT'ers voor de duvel niet bang zijn zagen we ook in oktober 2019 in Zuidoost. Toen klom een verwarde man als een ware 'Spiderman' langs balkons van de flat Klieverink. Leden van het arrestatieteam moesten er toen achteraan. Briedjal bekijkt de beelden van de actie van destijds: "Het moment van verrassing, daar gaat het net even mis in deze situatie. Er is om bepaalde reden een situatie ontstaan waarin die verdachte doorheeft wat er aan de hand is en dat geeft hem de gelegenheid om te vluchten. Zo'n AT zorgt er wel voor dat ze weten hoe ze dit moeten oplossen, maar nemen hier best veel risico om ongezekerd op de randen van een flatgebouw te klimmen, maar dat geeft ook het comfort aan wat deze mannen hebben om op hoogte te werken." Uiteindelijk werd er gistermiddag een man aangehouden tijdens de actie bij de Pontsteiger. Volgens de politie ging het om een incident in de relationele sfeer.