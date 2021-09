Bewoners willen meebeslissen over toekomst Van Deysselbuurt: ''Doe wat met onze inbreng''

Volgens Jennifer Ramsaroep van Buurtplatform van Deyssel maakt de buurt zich vooral zorgen over de transformatie van de Lodewijk van Deysselstraat tot een drukke winkelstraat, omdat dit de buurt in tweeën zou splitsten. Een ander pijnpunt is de voorgenomen hoogbouw. De buurt zit volgens Ramsaroep niet te wachten op panden van zeven verdiepingen hoog die zorgen dat een deel van de wijk in de schaduw terechtkomt. De buurtbewoners willen meepraten en -beslissen over de toekomst van hun buurt, maar vinden dat dat te weinig gebeurt.

Enquête

Volgens stadsdeelbestuurder Ronald Mauer worden de bewoners wel degelijk betrokken bij de plannen en worden hun wensen ook doorgevoerd, maar hij erkent dat de gesprekken soms moeizaam verliepen: ''Daarom hebben we naast de gewone inspraakprocedure bijvoorbeeld ook een extra buurtenquête gehouden.'' Volgens de bewoners ontbreekt alleen hun inbreng in de definitieve vragenlijst. Mauer geeft aan dat het hier om een technische fout gaat en zegt toe dat de enquête snel wordt aangepast.