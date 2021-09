Hoge Raad: invoering ja-ja-sticker toegestaan

De invoering van de ja-ja-sticker door de gemeente in 2018 is legitiem, oordeelt de Hoge Raad. De folderbranche spande een rechtszaak aan, maar haalde bakzeil.

De verspreiders van ongeadresseerd reclamedrukwerk spanden een rechtszaak aan omdat ze vinden dat de gemeente niet bevoegd was om de stickers in te voeren. Het Hoge Gerechtshof oordeelde in 2019 al dat de invoering niet onrechtmatig was, maar de verspreiders gingen in cassatie. De Hoge Raad ging echter mee in het oordeel van het gerechtshof.

Minder papierafval

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) is blij met de uitspraak. "De ja-ja-sticker levert veel minder afval op. We zagen afgelopen jaren dat veel andere gemeenten niet op deze uitspraak hebben gewacht, maar zelf al vergelijkbare regels voor reclamedrukwerk hebben gesteld. Ik hoop dat deze uitspraak ook marktpartijen stimuleert om milieubelangen mee te wegen bij het maken van reclame.”

Volgens de gemeente heeft 19 procent van de Amsterdamse huishoudens een ja-jasticker op de deur geplakt. Voor de invoering werd reclamedrukwerk verspreid in 49% van de brievenbussen. Per huishouden scheelt dat zo'n 33 kilogram aan papierafval per jaar.

Idee van Partij voor de Dieren