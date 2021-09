Lennart (29) fietste van Amsterdam naar China

Na vijf en een halve maand op de fiets is Lennart Michels weer terug in Amsterdam. Hij fietste van Bos en Lommer naar China om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor diabetes type 1.

Ondanks zijn diabetes is het volgens Lennart goed gegaan onderweg. "Het was wel een uitdaging. Ik moet constant mijn bloedsuiker balanceren door insuline in te spuiten. Als je fietst, verbrand je ook heel veel suikers. In het begin was het wennen hoe ik daarmee moest omgaan. Maar met de kilometers kwam ook de ervaring om het te managen."

Toch heeft Lennart na bijna achtduizend kilometer fietsen China niet echt bereikt. "Toen ik weg ging wist ik dat het niet mogelijk was om een visum te krijgen," vertelt hij. "Toen dacht ik: Dan wil ik maar naar de grens. Kan ik in ieder geval zeggen dat ik naar China ben gefietst. Het was wel een beetje een anti-climax want het was gewoon een legerpost die mijn visum wilde checken, die ik niet had. Maar het was een geweldige ervaring."