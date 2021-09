Seksuologe Ellen Laan weet wat ze wil: "De clitoris in de biologieboeken"

De clitoris, de rode draad in de carrière van hoogleraar seksuologie Ellen Laan. In 1988 studeerde ze cum laude af aan de UVA met een proefschrift over seksuele opwinding bij vrouwen. Het bleek een schot in de roos. Sindsdien zet ze zich in als feministisch activist om gelijkheid tussen de lakens te bevorderen.

AT5

"Het kan haar na al die jaren nog steeds verbazen, dat niet iedereen de clitoris weet te herkennen. "Ik hoor nog steeds dat mensen denken dat het een kleerhanger is", vertelt de Diemense als ze een nagemaakte laat zien. Sinds het begin van haar carrière richt Laan zich op gelijkheid tussen mannen en vrouwen, er is in al die jaren veel veranderd. "Toen ik begon in de jaren 80 begon als seksuoloog, hadden wij nog het beeld van de clitoris als dat kleine knopje aan de buitenkant." Maar na een herontdekking van de Australische uroloog Helen O'Connel in 1998, blijkt dat de clitoris inwendig veel groter is dan gedacht. Dat drijft Laan om er bekendheid aan te geven. "Juist omdat je het niet aan de buitenkant kan zien, moet je er onderwijs in krijgen."

Ellen Laan (1991)

Quote "Er is nu één biologieboek van Malmberg waar de clitoris goed in staat afgebeeld. Er moeten echt veel meer biologiemethodes volgen" ellen Laan - Hoogleraar Seksuologie

Vier jaar geleden is er bij Laan borstkanker geconstateerd. Ze wordt behandeld maar in maart dit jaar keert het uitgezaaid terug. Ze voelt zich ziek, maar laat zich niet uit het veld slaan en heeft duidelijk voor ogen wat ze nog wil bereiken. Nadat de kanker in maart dit jaar is terug gekomen, 'valt de bullshit weg' zoals ze dat zelf zegt. Als je eindigheid in zicht is, geeft dat volgens Laan een reden om prioriteiten te stellen. "Ik weet wat ik wil en dat is de clitoris in de biologie boeken."

In de laatste tijd die ze nog heeft wil ze zich daarop gaan focussen en ze gaat verder met onderzoek. "We gaan MRI-beelden maken van de clitoris in opgewonden en niet opgewonden toestand en daar een animatie van maken. Een beeld zegt meer dan duizend woorden." Ondanks haar ziekte blijft ze met passie voor seksuele gelijkheid strijden. "Het is ontzettend belangrijk dat vrouwen leren dat ook hun genot van het grootste belang is."