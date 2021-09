Grachtbewoners vangen bot bij rechter in strijd tegen jarenlange komst damwanden

Het Waterschap heeft terecht een vergunning aan de gemeente Amsterdam verleend voor het plaatsen van tijdelijke damwanden in de Waalseilandsgracht in het centrum. Bewoners waren naar de rechter gestapt en eisten dat de vergunning werd ingetrokken, maar zij kregen geen gelijk.

"Deze kun je direct voor de kademuur in de grond aanbrengen en ze geven voldoende stabiliteit", legde Jim Klinkhamer de plannen uit. "Het geeft stijfheid en veiligheid. Het is een volkomen sterk alternatief." Bovendien vrezen de bewoners dat het herstellen van de kades wellicht langer dan tien jaar gaat duren.

Risico's minimaliseren

De voorzieningenrechter vindt echter dat die gelijkwaardigheid waar de bewoners over spreken niet zonder meer duidelijk is geworden. Dat de gemeente te behoudend is bij het inschatten van de risico's, zoals de bewoners beweerden, kon niet overtuigend worden onderbouwd. De rechter noemt het bovendien 'niet onbegrijpelijk' dat de gemeente kiest voor damwanden, een beproefde methode, om de risico's te minimaliseren. Volgens de gemeente is de constructie met buispalen namelijk onvoldoende beproefd.

Dat het Waterschap door het afgeven van de vergunning in strijd met de wet zou hebben gehandeld is verder niet gebleken.