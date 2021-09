Amsterdam Klezmer Band viert 25-jarig jubileum in uitverkocht Carré

In Carré staan is voor de zevenkoppige band heel speciaal omdat het voor hen ooit begon op de Amsterdamse straten. "We maakten al muziek in het circus en we vonden het leuk om jiddische liedjes te spelen. Op het Koningsplein begonnen we met een accordeon en een saxofoon en de bassist sloot zich er bij aan. Om dan nu in het cultuurwalhalla van Carré te staan, is wel full circle," aldus saxofonist en zanger Job Chajes, die er bij was vanaf het prille begin.