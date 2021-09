Wederom storing: metroverkeer langzaam opgestart

Er is opnieuw een grote storing in het verkeersleidingsysteem van het metronetwerk. Hierdoor reden lijn 50, 51, 53 en 54 urenlang niet. Inmiddels wordt het metroverkeer weer langzaam opgestart.

Gisteren was het ook al raak: toen lagen urenlang alle metrolijnen stil. Het enige verschil is dat nu lijn 52 nu wel reed, al lag ook die lijn korte tijd stil. Het verkeer is rond half drie weer langzaam opgestart.

'Heel vervelend'

Er zijn al lange tijd problemen met het verkeersleidingsysteem. Na een update zou het systeem verbeterd moeten zijn, maar dat blijkt niet uit het aantal storingen sindsdien. Wethouder Egbert de Vries reageerde gisteren in Park Politiek op de storing van gisteren. “Deze storing is echt heel vervelend. We waren al twee weken met het nieuwe systeem aan het rijden, zonder enige problemen. Maar kennelijk vandaag wel. We zoeken het tot de bodem uit.” Hij hoopt dat er voor het einde van het jaar een structurele oplossing is, zodat dit soort storingen niet vaak meer voorkomt.