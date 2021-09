Stad NL V Ex-Landsmeerder Dries Roelvink peilt stemming in het dorp over mogelijke fusie met Amsterdam

Landsmeer zou zomaar eens onderdeel van Amsterdam kunnen worden. Het dorp wil al langer fuseren met een omliggende gemeente en Amsterdam heeft nu laten weten daar in principe wel voor open te staan. Dries Roelvink, die jarenlang in het dorp heeft gewoond, peilt de stemming.

Roelvink heeft er 15 jaar gewoond en zijn beide zoons zijn in het dorp opgegroeid. "Er is in principe niet veel veranderd, er is wel wat bijgebouwd", vertelt Dries als hij het dorp binnenrijdt. Hij merkt op dat de Deen is ingeruild voor een Albert Heijn. Het college van Landsmeer heeft onlangs gesprekken gevoerd met zowel Purmerend als Amsterdam. Beide gemeente hebben kenbaar gemaakt in principe open te staan voor een bestuurlijke fusie met de gemeente. De gemeenteraad gaat dit najaar verder broeden op het idee.

"Wij gaan niks meer waard zijn" "Ik denk dat het voordelen heeft. Als we het goed regelen, moet het te doen zijn", vertelt Wim vanuit zijn kappersstoel. Een inwoonster die aan het winkelen is bij een drogisterij is minder enthousiast: "Ik sta er negatief tegenover. We willen het groen behouden. Amsterdam gaat ons opslokken. Wij gaan niks meer waard zijn dan en hebben geen eigen mening meer", verzucht de inwoonster tegen Dries. Landsmeer telt nog geen 12 duizend inwoners en staat op de 18e plek van duurste gemeenten van Nederland. Naast Amsterdam heeft ook Purmerend laten weten in principe open te staan voor een bestuurlijke fusie.

Dries Roelvink woonde 15 jaar in Landsmeer

En hoe denkt Dries zelf eigenlijk over een mogelijke fusie? "Als het voor Landsmeer beter is op bestuurlijk niveau. Er is in verleden wel gekibbel geweest, dus misschien is het goed om aan te sluiten bij Amsterdam, ja."