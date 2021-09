Gemeente vraagt inzicht in ritten automobilisten voor "bereikbare en leefbare stad"

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De gemeente is onder meer een reclamecampagne via Facebook gestart. De proef zelf moet in november starten. "Het wordt steeds drukker in de stad en daardoor lastiger te reizen of een parkeerplek te vinden. Een bereikbare en leefbare stad begint bij de behoeften van de Amsterdammer", laat de gemeente weten.

De app houdt alle reisbehoeften automatisch bij. Het gaat niet alleen om autoritten, maar ook om fietsritten en wandelingen. Er wordt daarna een overzicht gemaakt met onder meer alle ritten, de CO2-uitstoot en afgelegde kilometers. Volgens de gemeente zijn geen van de gegevens terug te leiden naar personen en is de app daarmee "AVG-proof".

Naast dat alle reisbewegingen zes weken lang worden bijgehouden, zal de HvA twee vragenlijsten naar de deelnemers sturen.