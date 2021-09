GVB: metroverkeer lag zaterdagavond niet stil

Het GVB laat zondagochtend weten dat er gisteravond toch geen storing was in het metronetwerk. Het vervoersbedrijf verstuurde net voor middernacht wel een tweet waarin werd gesproken over een nieuwe storing.

Een woordvoerder van het GVB zegt dat de tweet "automatisch een herhaling" was van een tweet van eerder die dag. "Niet handig maar nogmaals de metro’s reden en rijden wel". De eerdere storing was in de ochtend. Sinds 14.00 uur was het metroverkeer deels opgestart en sinds 19.00 helemaal.

Het metronetwerk kampte eerder al met storingen. Die hadden te maken met het nieuwe metrosysteem. Dat wordt "gefaseerd in gebruik genomen", wat in feite betekent dat er op sommige dagen mee geoefend wordt totdat het systeem definitief ingezet wordt.

In dit geval gaat het om een periode van twee weken, de langste periode tot nu toe. Het GVB benadrukt overigens dat het niet om testen gaat, omdat er geen onveilige situaties zouden kunnen ontstaan.

Bij eerdere keren dat het metronet werd platgelegd duurde het meestal ongeveer een uur totdat alle metro's weer gingen rijden.

Naast zaterdagochtend werd het metroverkeer ook vrijdagochtend stilgelegd vanwege een probleem. De definitieve overstap op het nieuwe metrosysteem is eind deze maand gepland. D66 heeft al een spoeddebat aangevraagd over de problemen.