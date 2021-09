Weer overval op Dirk van den Broek Belgiëplein

Supermarkt Dirk van den Broek op het Belgiëplein in Nieuw-West is vanavond opnieuw overvallen. De dader bedreigde het personeel rond 21.50 uur met een steekwapen.

Het ging om een man die ongeveer dertig jaar oud en 1.70 meter lang is. Hij droeg een groene jas, had een capuchon op en een spijkerbroek en zwarte schoenen aan. Agenten hebben in de buurt gezocht, maar er is nog geen verdachte opgepakt.