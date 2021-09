Kale en Kokkie blij met 'onverslaanbaar' Ajax: "Ze zijn allemaal bij de les"

Ajaxfans Kale en Kokkie genieten van de ijzersterke reeks van hun club. Ze hebben er dan ook vertrouwen in dat er morgen in het Champions League-duel met Besiktas een goed resultaat wordt behaald.

Eerst won Ajax met 0-5 van Fortuna Sittard en daarna in eigen huis met 3-0 van FC Groningen. Kokkie is zeer te spreken over het vertoonde veldspel van de Ajacieden. "Je hebt nu allemaal verschillende tegenstanders gehad, met allemaal verschillende spelsystemen. Groningen probeert al te tijdrekken in de eerste minuten, maar ook zij hadden er vijf of zes om de oren kunnen krijgen. Vroeger had je bij Ajax nog wel eens stroperige wedstrijden, maar ze zijn nu allemaal bij de les. Kale is op zijn beurt complimenteus over Lisandro Martinez. "Ik blijf van hem genieten."

Besiktas

Kokkie verwacht dat het morgen tegen Besiktas geen makkie wordt voor Ajax. "Het zal altijd een zware pot zijn. Alles wat je speelt in de Champions League of Europees wordt een zware pot. Of die jongens nou veel of weinig blessures hebben, er komen echt geen koekenbakkers hierheen. Maar ik denk wel dat Ajax wint.