De Straten buiten de Ring: "Heel weinig te doen, hier in Diemen"

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers in alle hoeken en gaten. Vandaag stappen we dapper de stadsgrens over en bezoeken we onze buren in Diemen-Noord.

Diemen is in de 12e eeuw gesticht langs of aan de mond van het veenriviertje De Diem en is daarmee nét ietsje ouder dan Amsterdam. Van de bijzondere boerengeschiedenis die het gebied rijk is, is helaas niet veel terug te zien in hedendaags Diemen. Dit is grotendeels te wijten aan 20ste-eeuwse stadsplanning. Vandaag hebben we het geluk twee panden te mogen bezoeken die tóch onderdeel zijn van de Diemer historie, beide gelegen aan de Ouddiemerlaan.

We gaan langs bij het eerste huis in de straat dat meteen in het oog springt; het voormalige veerhuis waar Joke en Kees wonen. Niet alleen het huis is bijzonder, de plek ook; ze wonen namelijk op de grens van Amsterdam en Diemen. Joke vertelt ons hoe ze hier 52 jaar geleden terecht gekomen zijn en wat het zo uniek maakt om hier te wonen.

Daarna duiken we dieper in de geschiedenis van de bijna duizend jaar jonge Ouddiemerlaan en doen dat samen met historicus Hans. Hij vertelt ons over een van de laatst overgebleven boerderijen van Diemen: boerderij Zeldenrust, ooit nog geschetst door Rembrandt himself. Hans maakte zich hard tegen het "niet gesloopt is niet geleefd"-beleid in Diemen. Hij legt ons uit hoe de gemoederen ooit zo hoog opliepen dat hij de wethouder aanbood om een naaktbeeld van hem te schilderen.

Verderop in wat ooit dus een boerennederzetting was, ontmoeten we onze laatste bewoner Anath. Deze creatieve moeder woont samen met haar man, drie kinderen en corona-hond Poemba in het nieuwe gedeelte van Diemen-Noord. Anath is kunstzinnig aangelegd. Wat begon als leuke hobby werd een ware passie en resulteerde uiteindelijk in een omvangrijke collectie. Ze vertelt over hoe ze zich vijf jaar geleden als één van de eersten aansloot bij een internationaal online kunstcollectief. Haar werk is te bewonderen op ‘Zarka.art’.