Zorgpersoneel staakt voor hoger loon: "Trek het gelijk met een onderwijssalaris"

Het personeel draait 24 uur lang alleen zondagdiensten. De spoedeisende hulp is wel open, maar de OK's alleen spoed en oncologische operaties. Volgens de FV is dit de grootste staking ooit onder zorgpersoneel van de academische ziekenhuizen. De onvrede is dan ook groot over het CAO voorstel. Het personeel eist 3 procent loonsverhoging per jaar van hun werkgever. Het bod wat er nu ligt is 3,5 procent over 3 jaar uitgesmeerd. Voor personeel in een lagere schaal, zoals in de linnenkamers is dat maar 1 procent.