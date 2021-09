Berghuis: "Dit is het podium waarop je wil spelen, tegen en met de beste spelers"

Steven Berghuis was wat trainer Erik ten Hag betreft gisteravond Man of the Match. Met een goal en een assist hielp hij zijn team naar de overwinning (2-0) tegen het Turkse Besiktas. Berghuis zei zelf 'heel erg' te hebben genoten van de volle Johan Cruijff Arena tijdens de Champions League-wedstrijd.

"Vol huis is natuurlijk fantastisch", reageerde de voetballer na de wedstrijd. "Dit is het podium waarop je wil spelen tegen de beste spelers en ook met de beste. Dat is wat je wil. Dat zijn mooie avonden."

Trainer Ten Hag had niets anders dan lof voor zijn team. "We hebben die wedstrijd heel goed gespeeld en ontzettend veel kansen gecreëerd. En twee geweldige goals gemaakt, maar dat hadden er evengoed ook drie of vier kunnen zijn voor rust."