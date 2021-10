Man (62) op klaarlichte dag beroofd van Patek Philippe-horloge

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee mannen die ervan verdacht worden een 62-jarige man te hebben beroofd van een kostbaar horloge. Het slachtoffer is op donderdag 12 augustus in de Deurloostraat in Zuid bezig zijn elektrische auto los te koppelen als er opeens een onbekende man achter hem staat.