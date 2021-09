OM eist jeugddetentie voor man (19) die verdacht wordt van bedreigen Lale Gül

Gül wordt sinds de publicatie van haar boek Ik ga leven online bedreigd. In de roman uit ze kritiek op veel Turkse en islamitische tradities waarmee ze is opgegroeid. Ö. werd op 1 april gearresteerd. Hij heeft geen strafblad en heeft bekend. Uit onderzoek blijkt dat de man kwetsbaar is en steeds radicalere denkbeelden krijgt.

"De combinatie van die kwetsbaarheid, waarbij verdachte vatbaar is voor sturing en zijn duidelijke fascinatie voor wapens, geweld en krenkingsgevoeligheid als het gaat om de Islam en de Turkse cultuur, maken dat juist dat radicaliseringsproces niet onderschat moet worden", laat het Openbaar Ministerie weten.

De rechter doet op 13 oktober uitspraak.