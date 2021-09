Ajax nodigt fans die in 'vuurwerkvak' zaten tijdens duel tegen Besiktas uit voor andere wedstrijd

Fans die gisteren in vak 117 zaten tijdens het duel met Besiktas zijn door Ajax uitgenodigd om naar het eerstvolgende duel tegen Dortmund te komen. Tijdens de wedstrijd van gisteren kwam vuurwerk terecht in het vak waardoor het deels ontruimd werd. De fans kregen daarom 'niet het wedstrijdbezoek zoals ze zich dat voorgesteld hadden', laat de club weten in een mail naar bezoekers.

De club heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan om te voorkomen dat er vuurwerk afgestoken werd in de Johan Cruijff Arena. Zo is iedere uitsupporter gefouilleerd en is er een vuurwerkhond ingezet. Ook was er een net rond het bezoekersvak aanwezig.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kwam er toch vuurwerk in het vak. "Wij betreuren dat dit gebeurd is en kunnen ons uiteraard enorm voorstellen dat de supporters hierdoor erg geschrokken zijn. Dit is niet zoals je jouw wedstrijdbezoek had voorgesteld", aldus Ajax.

De bezoekers van het vak hebben excuses gekregen van de club en zijn uitgenodigd voor de wedstrijd tegen Dortmund op 19 oktober.