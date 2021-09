A2 richting de stad deels dicht door gekantelde vrachtwagen

Er ligt een vrachtwagen dwars over de #A2 van Utrecht naar Amsterdam. De weg is DICHT tussen Breukelen en Abcoude. De vertraging voor het verkeer is nu al een half uur. Omrijden vanaf knp. Oudenrijn via Hilversum over de #A12, de #A27 en de #A1. pic.twitter.com/9zJW5jvByF