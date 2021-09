Bestuur Pride wil WorldPride naar stad halen

Amsterdam moet in 2026 gaststad zijn van de WorldPride. Dat vindt Lucien Spee, directeur van Pride Amsterdam. Het thema moet het homohuwelijk zijn, dat op dat moment 25 jaar geleden als eerst in Nederland werd ingevoerd.

Dat zegt Spee in een interview met De Telegraaf. "We moeten een baken van hoop zijn en een voorbeeld zijn voor alle landen in de wereld waar homoseksualiteit nog steeds strafbaar is, en waar soms zelfs de doodstraf geldt. Er zijn nog steeds zeventig landen die onze hulp nodig hebben in de emancipatiestrijd."

Volgens hem helpt de WorlPride bijvoorbeeld om het anti-homogeweld op de agenda te krijgen. "We moeten hier weer eens goed wakker geschud worden. Tijdens WorldPride komt de wereld kijken hoe het hier met de homorechten staat. Dus mochten we het evenement toegewezen krijgen, dan moet er ook politiek wat worden geregeld."

De Worldpride vond dit jaar plaats in Kopenhagen. Toen vonden er onder meer verschillende marsen plaats.