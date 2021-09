Naar verwachting jaarlijks 1,5 miljoen Amsterdamse hotelkamers leeg

Door terugloop van toerisme en zakelijk verkeer van en naar Amsterdam staan naar verwachting jaarlijks anderhalf miljoen hotelkamers in de stad leeg. Dat zegt Thomas van Leeuwen van My Extraordinary Workspace. Hotels moeten hun omzet op een andere manier zien binnen te halen en zetten vandaag, tijdens de Open Hotel Dag, de deuren open om te laten zien wat ze allemaal te bieden hebben.

Zo'n veertig Amsterdamse hotels doen mee aan de Open Hotel Dag, die vanochtend door wethouder Everhardt van Economische Zaken is geopend in Hotel Jakarta op het Java-eiland. Onderzoek op basis van gegevens van Wall Street Journal en de gemeente Amsterdam laat zien dat het zakelijke verkeer in de stad door een toename van digitaal vergaderen en beperking van reizen uit milieuoverwegingen met 35 procent is teruggelopen. Vanwege het geldende toeristenquotum kan het gat dat daarmee ontstaat niet worden opgevuld door toerisme. Hotels zullen dus op zoek moeten naar een ander verdienmodel.

Van Leeuwen zet zich daarom al langere tijd in om in hotels plekken te creëren waar mensen kunnen werken. Dat is volgens hem ook een van de belangrijkste alternatieve manieren om hotels in de toekomst te gebruiken: ''De faciliteiten die hotels aan de lokale bevolking te bieden hebben worden nu veel belangrijker. Hotels worden een verlengstuk van onze woonkamers en kantoren. In veel andere landen gebeurt dit ook al, dus waarom niet in Amsterdam?''