Vaccinatiegraad met 10 procent gestegen in regio Amsterdam

De GGD kan sinds kort een completer beeld geven over de vaccinatiegraad in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Sinds kort worden ook de vaccinaties die door andere partijen worden gezet zoals huisartsen, zorginstelling en ziekenhuizen, meegenomen in de overzichten van de GGD. Uit cijfers blijkt dat hierdoor de vaccinatiegraad in de regio met ongeveer 10 procent is gestegen.

Inmiddels zijn namelijk 72,5% inwoners van de regio volledig gevaccineerd, en 2.9% is gedeeltelijk gevaccineerd. Ook is het aantal positief geteste mensen in de regio afgenomen met 39% vergeleken met de week daarvoor.

Nu de GGD ook de gegevens van andere partijen mee kan nemen in het vaccinatie-overzicht, blijkt dat het aantal gevaccineerden in de groep 61 tot en met 65-jarigen vele malen hoger ligt dan eerst werd aangenomen. Volgens de landelijke vaccinatiestrategie werd deze groep door de huisarts geprikt.

Positieve tests

Ander goed nieuws is dat het aantal positieve tests ook blijft afnemen, namelijk met 39% vergeleken met vorige week. Maar bij de GGD-testlocaties is ook een afname te zien van het aantal inwoners dat zich laat testen.



Toch blijven Amsterdam en Diemen de laagste vaccinatiegraad houden in de regio. GGD Amsterdam organiseert daarom voorlichtingsbijeenkomsten en mobiele prikteams in prikunits in de wijken waar de vaccinatiegraad lager is dan gemiddeld. Daar kunnen mensen terecht met vragen en zijn er GGD-medewerkers aanwezig die de inwoners te woord staan.