Wethouder blijft bij uitstootvrij bedrijfsverkeer in 2025: "Ik sta voor die deadline"

Het voornemen van de gemeente om in 2025 binnen de ring A10 bedrijfsauto's die op diesel en benzine rijden te weren blijft staan. Dat zei wethouder Egbert de Vries (Verkeer) vanmorgen tijdens een commissievergadering in de Stopera.

Meerdere raadsleden hadden een debat aangevraagd naar aanleiding van een brief die ondernemers van de gemeente hadden gehad. Zo vond VVD-raadslid Anne Marttin het jaartal 2025 "idealistisch gepland", al zei ze er wel bij dat ze "helemaal voor uitstootvrij verkeer" is.

Kevin Kreuger van JA21 zei dat ondernemers op de Albert Cuyp last van de maatregel zullen krijgen. "Daar zijn de winstmarges wat anders dan bij de grootgrutter. Een kropje sla zou zomaar in een keer duurder worden. En dan wordt het nog moeilijker concurreren met de Albert Heijn aan de overkant."

"Als je zegt dat het later mag worden ingeleverd, dan wordt het ook later ingeleverd"

Ook benadrukte De Vries dat het om een afspraak gaat die het Klimaatakkoord gemaakt is. "Het is een landelijke deadline, maar ik sta er ook persoonlijk voor." De wethouder verwees naar zijn eerdere baan als docent op de UvA. "Als je zegt dat het ook later mag worden ingeleverd, dan wordt het altijd later ingeleverd."

Vanwege die landelijke afspraak kreeg Marttin vanmorgen kritiek van de PvdA en JA21. "Het is altijd de VVD die met allerlei beleid op de proppen komt", vond Kreuger. "En altijd, op het moment dat het pijn doet, dat het moeilijk wordt, zijn ze de eerste om te zeggen dat het allemaal te ver gaat."

De Vries zei verder dat er nog met ondernemers wordt overlegd over de komst van nieuwe 'hubs' buiten de ring A10, waar spullen kunnen worden overgeladen in kleinere en elektrische vrachtwagens of busjes.