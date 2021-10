Drukke kruising Stadhouderskade veiliger: "Meer ruimte omdat auto's straks over de trambaan gaan"

Het drukke kruispunt van de Stadhouderskade met de Ferdinand Bolstraat is er eentje waar je altijd goed moet opletten. Die plek wordt nu veiliger gemaakt, zo krijgen fietsers meer ruimte en worden beter afgescheiden van het overige verkeer. Omgevingsmanager Marieke Nonhebel vertelt in het AT5-programma Het Verkeer over de werkzaamheden.