Marja Lust hoge nieuwe binnenkomer op kandidatenlijst D66: "Hoop ervaring bij politie te kunnen gebruiken"

De Amsterdamse fractie van D66 heeft zojuist de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Opvallende nieuwe binnenkomer is Marja Lust: de tweelingzus van de bekende oud-politiewoordvoerder en tv-persoonlijkheid Ellie. Marja Lust is terug te vinden op de vijfde plaats van de kandidatenlijst.

“In mijn tijd bij de politie ben ik me ervan bewust geworden dat woorden wegen. Maar dat zit denk ik ook wel een beetje in de familie.”

“De reden waarvoor ik de politiek in ga is eigenlijk vergelijkbaar met toen ik bij de politie ging. Ik wil positief het verschil maken voor mensen en dieren. Een beetje idealistisch dus. Eigenlijk heb ik dezelfde motivatie als die ik toen had.”

Marja Lust, die net als haar zus jarenlang voor de Amsterdamse politie heeft gewerkt, is een nieuwe verschijning in het politieke theater.

In die periode zette u zich als kartrekker van Roze in Blauw in voor de veiligheid van de lhtbi-gemeenschap. Dat is nog steeds een zeer actueel onderwerp. Wat hoopt u straks hierin te kunnen betekenen als u in de raad komt?

“Ik zal doen wat ik kan om het onderwerp op de agenda te houden. Dat gebeurt nu helaas door de actualiteit. In een wat luwere periode moet het echter niet lager op de agenda komen. Ik hoop dat ik mijn ervaring bij Roze in Blauw en netwerk binnen de roze gemeenschap kan inzetten om het onderwerp hoog op de agenda te houden.”

Hoe gaat voor u de komende periode eruitzien?

“Het is een concept-lijst, leden kunnen nog stemmen of hun vertrouwen uitspreken. Het kan dus zijn dat ik straks in november, als de lijst definitief wordt, lager sta dan plaats 5. Maar dat hoop ik natuurlijk niet. Daarna wordt het campagne voeren, de straat op. Flyers uitdelen, met mensen praten. Ik verheug me er nu al op. Het wordt spannend, maar wel positief spannend.”