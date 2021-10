Stad NL V Jongerenhulplijn voor mentale klachten: "Er worden veel stappen naar de oplossing weggenomen"

Steeds meer jongeren gebruiken het platform UpTalk. Hier kunnen ze op een laagdrempelige manier contact opnemen met andere jongeren. De mentale gezondheid van jongeren is belangrijk, en moet volgens UpTalk bespreekbaar zijn. "Je zal de hulp ontvangen die je hoopt te krijgen"

UpTalk is een initiatief van wethouder Jeudzorg Simone Kukenheim en startte tijdens de coronacrisis. Drie hulporganisaties bundelden hun krachten om via chat, WhatsApp en gesprekken jongeren uit te nodigen om hun klachten te delen. Vrijwilliger Jenny Getz heeft vroeger zelf hulp vanuit de GGZ gehad. "Ik heb zelf ervaren wat een oerwoud de GGZ kan zijn, en wil graag anderen helpen om dit te voorkomen." Stress door corona Vanessa heeft tijdens de coronapandemie veel stress ervaren. "Nu het normale leven weer begint, heb ik veel last van de prikkels die horen bij de samenleving zoals die nu is." Ze heeft moeite met het oppakken van het leven van voor de crisis. "UpTalk maakt het hulp zoeken anoniem, doordat je niet weet met wie je in gesprek gaat en je diegene niet kent." Volgens Vanessa is het makkelijker om op deze manier aan de bel te trekken. "Er worden op deze manier heel veel stappen in het hulp zoeken overgeslagen."

Quote "Door je verhaal te doen, ontvang je de hulp waarnaar je op zoek bent" Vanessa heeft last van mentale klachten

Zelfmoordgedachten Inmiddels bestaat het platform acht maanden. Via WhatsApp zijn er 157 berichten binnengekomen, de andere chatfunties zijn niet te tellen. Eén op de vijf gesprekken betreft de coronacrisis, en in bijna tien procent van de gevallen komen zelfmoordgedachten voor. Initiatiefneemster Kukenheim vindt dit te veel. "Het is belangrijk om op verschillende manieren hulp te bieden. De GGZ moet toegankelijker worden, maar dit zijn ook goede middelen." Ook Vanessa en Jenny denken dat na de coronacrisis nog steeds initiatieven als UpTalk moeten worden behouden. "Als een jongere er open over is, en een ander ermee inspireert, dan blijft het balletje op die manier rollen." Mentale gezondheid Volgende week is het de Week van de Mentale Gezondheid. Naast initiatieven als deze, zijn er verschillende tentoonstellingen en organisaties die in het zonnetje worden gezet, Kukenheim hoopt dat ook na die week er meer bewustzijn is van deze mogelijkheden.