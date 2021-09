Negen mannen vast om moordplan op vriend Ayla Mintjes

Negen mannen, waarvan acht van tussen de 20 en 22 jaar, worden verdacht van het beramen van een moordplan op Anis B. Bij een liquidatiepoging in Slotervaat in mei kwam echter niet B., maar zijn vriendin Ayla Mintjes (27) om het leven.

Dat schrijft onder meer NU.nl. Van de negen verdachten zitten er acht nog vast, bleek vandaag tijdens twee rechtszittingen met vier verdachten.

Eerdere liquidatiepoging

Twee van de vier probeerden B. naar verluidt in januari al te vermoorden, maar dankzij een oplettende burger mislukte dat plan. Ze werden gespot terwijl ze 3,5 uur in een gestolen auto stonden te posten bij een sportschool in Noord, waar B. vaak kwam. Toen de politie kwam, sloegen ze op de vlucht. Na een wilde achtervolging, waarbij ze en politie-auto ramden, werden ze staande gehouden. In de auto werden automatische vuurwapens, een handvuurwapen, een bivakmuts en een jerrycan met benzine aangetroffen.

Voorverkenning

De twee andere mannen die vandaag terechtstonden zouden zich volgens justitie hebben beziggehouden met de voorverkenning op de poging waarbij uiteindelijk Mintjes om het leven kwam. De twee zouden vlak voor de moord geprobeerd hebben in te breken in een parkeergarage aan de Maassluisstraat. Daar stond de auto van Mintjes geparkeerd. Daarnaast zouden zij de Diemense zonnestudio waarin Mintjes werkte in de gaten hebben gehouden.