Agenten helpen bij bevalling in 1971 en zijn benieuwd hoe het met de 'baby' gaat

De politie is op zoek naar mensen die weten wie de baby is die 50 jaar geleden is geboren in een woning op de Plantage Middenlaan. Twee agenten hebben destijds geholpen bij de bevalling en ze zijn benieuwd hoe het met de man of vrouw is.

De geboorte vond in of rond september 1971 plaats. Twee agenten hielpen een toen 22-jarige vrouw bij de bevalling. "De aanstaande moeder was van iedere hulp verstoken, haar buurvrouw klampte op straat de agenten aan", schrijft de politie op Facebook.

Bij het vertrek van de agenten maakte het kind het goed, maar meer informatie hebben ze daarna niet gehad. We zijn hartstikke nieuwsgierig naar het hele verhaal. En uiteraard ook hoe het sindsdien is vergaan met de toen nieuwe Amsterdammer of Amsterdamse.

Wie meer weet over de geboorte of zichzelf in het verhaal herkent, wordt gevraagd zich te melden.