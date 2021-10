Directielid rederij ontslagen na snoepreisjes met privé-vliegtuig naar Abu Dhabi

Een directielid van de internationale reder Go Gracht mag volgens de rechter worden ontslagen omdat hij zich door een frauderende ondergeschikte jarenlang in de watten heeft laten leggen. Zo werden onder andere reisjes met een privé-jet naar Abu Dhabi betaald.

In Abu Dhabi verbleef het directielid in luxe hotels en een privé-jacht en bezocht aldaar de Grand Prix. De zaak kwam aan het licht toen ontdekt werd dat zijn ondergeschikte, een adjunct-directeur, valsheid in geschrifte had gepleegd. Zijn meerdere pleegde niet zelf fraude, maar had volgens de rechter wel kunnen weten dat de adjunct-directeur niet genoeg salaris verdiende om de reisjes te kunnen betalen.

Go Gracht wilde het directielid net als de adjunct-directeur ontslaan vanwege 'ernstig verwijtbaar handelen', maar het directielid vocht dat besluit aan. De rechter stelde de rederij echter in het gelijk. De man krijgt geen recht op een transitie- of ontslagvergoeding. Het contract wordt per 1 november ontbonden. Wél krijgt hij zijn salaris van vorig jaar en dit jaar mee.