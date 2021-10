Buurt strijdt voor behoud picknicktafels in Noord: "Waanzin dat ze weg moeten"

Hoewel het nog niet zeker is dat de tafels definitief verwijderd moeten worden, zorgt het bericht voor veel onbegrip in de straat. "Ik begrijp gewoon niet waarom de gemeente zoveel tijd en moeite steekt in twee picknicktafels die de hele buurt hier gewoon wil hebben. Handhaving heeft de tafels zelfs een keer bij grofvuil gezet. Toen hebben wij ze weer teruggeplaatst. Daarna hebben we weer veel gesprekken gehad en inmiddels zijn we hier al maanden mee bezig," vertelt Van den Heuvel.

In een reactie laat stadsdeel Noord weten de tafels voor nu weg te halen en op te slaan, totdat de formele procedure voor een vergunning is geregeld. "Wat de picknicktafels in deze straten betreft is het stadsdeel het eens met de bewoners dat de picknicktafels moeten kunnen blijven staan. Dit zijn we netjes aan het regelen en dat kost tijd. Aan de bewoners is aangeboden om de tafels tijdelijk op te slaan op de werf van stadswerken, omdat de tafels in de tussentijd geen parkeerplekken bezet mogen houden," laat een woordvoerder weten.