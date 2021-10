Ajax heeft het contract van Lisandro Martínez met twee jaar verlengd. De Argentijn ligt nu tot medio 2025 vast in Amsterdam.

De verdediger kwam in 2019 over van het Argentijnse Defensa y Justicia. Martínez ontwikkelde zich al snel tot een vaste waarde in het elftal.

De international speelde tot nu toe 91 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin 5 doelpunten.