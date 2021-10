Eigenaar mag pand Hotel Parkview weer betreden, toekomst onzeker

Het in 2019 door burgemeester Halsema gesloten pand van Hotel Parkview in Zuid mag weer door de eigenaar worden betreden. Dat heeft de voorzieningenrechter besloten.

Halsema liet het pand sluiten na twee aanslagen. In 2018 werd er een handgranaat in de portiek gegooid. Een explosie bleef uit, ondanks dat de pin was verwijderd. Bij de tweede aanslag ging de handgranaat wel af. Het hotel en verschillende andere panden en auto's raakten flink beschadigd.

Geen bewijs

De eigenaresse van het hotel vocht die sluiting aan met een kort geding, maar ving toen bot. De voorzieningenrechter ziet nu echter geen aanleiding meer om het pand nog langer gesloten te houden. Daarbij weegt volgens de rechtbank mee dat er geen bewijs is gevonden dat de explosies tegen het hotel waren gericht en dat het politieonderzoek inmiddels is afgerond. "De zorgen van buurtbewoners en de vermoedens van de politie wegen na twee jaar niet meer op tegen het belang van de eigenaar om het pand te kunnen betreden voor onderhoudswerkzaamheden."

Of het pand in de toekomst weer gebruikt kan worden als hotel, is nog de vraag. De gemeente heeft een aanvraag voor een exploitatievergunning in behandeling. Er zal onder andere moeten worden bepaald of er een grote kans is dat het geweld terugkeert.